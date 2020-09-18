"Мені потрібно зробити заяву – з хлопцями в роздягальні я вже поговорив, тепер настав час сказати про це на прес-конференції.

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Старт не такий, як ми хотіли, щось йде не так. Тому, напевне, настав час іти, перегорнути сторінку. Як би це прикро не звучало, я провів понад 20 років у цьому клубі, як гравець і як тренер. Ми з моїм тренерським штабом йдемо. Хочу подякувати всім вболівальникам, керівництву, президенту Андрію Русолу і всім хлопцям, які були поряд. Зараз настав час кораблю змінити капітана", – заявив Михайленко в ефірі YouTube-каналу СК Дніпро-1.

Додамо, що дніпряни жахливо почали новий розіграш чемпіонату України – всього одне очко в трьох турах.

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