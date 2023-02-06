Керівництво Баварії не оцінило перспективи мати в команді Кріштіану Роналду.

Спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджич вперше прокоментував чутки про те, що його команда думала підписати Кріштіану Роналду. Керівництво німецького гранда знайшло три причини не пропонувати угоду португальцю.

"Після трансферу Роналду всі ігри стали для Аль-Насра складними", – одноклубник Кріштіану

"Ми обговорювали Роналду. Але я чітко сказав Жорже Мендешу, що для нас це неможливо. Загальний пакет не влаштовував Баварію – ні фінансово, ні спортивно. Окрім того, це не відповідає нашій філософії", – цитує Саліхаміджича Bild

Нагадаємо, що Роналду наразі виступає за саудівський клуб Аль-Наср. В матчі проти Аль-Фатеха португалець забив свій перший гол за нову команду.

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