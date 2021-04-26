Уболівальники харківського Металіста ще на крок наблизились до повернення легендарного бренду.

Господарський суд Харківської області визнав футбольний клуб Металіст банкрутом, повідомляє Telegram-канал ФК Металіст 1925 Харків.

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Рішення, ухвалене 22 квітня 2021 року, дозволило розпочати процес ліквідації Металіста, завдяки чому колишній власник Сергій Курченко буде позбавлений прав на клуб і бренд. Нагадаємо, що борги клубу складають близько 900 мільйонів гривень.

Дане рішення відкриває шлях до Металіста Олександру Ярославському, який давно заявляв про бажання повернути собі клуб. До слова, раніше харківська міськрада ініціював безкоштовну передачу майна Металіста у власність міста.

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