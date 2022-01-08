Опорний півзахисник Велеса Херонімо Поблете близький до переходу в харківський Металіст.

Трансфер Поблете в Металіст вже закритий, повідомляє журналіст Футбол 24 Володимир Лесько у своєму твіттері.

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Гравець має приєднатись до харківської команди 16 січня. Трансфер вийде для лідера Першої ліги безкоштовним, оскільки контракт Поблете з Велесом добіг кінця. При цьому, Металіст вирушить на зимові збори 15 січня.

До слова, Херонімо встиг пограти за аргентинські Колон та Сан-Лоренцо, чилійську Ла-Серену й французький Метц. Цього сезону він провів за Велес Сарсфілд 30 матчів у всіх турнірах, в яких віддав 2 результативні передачі.

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