Виконавчий директор харків'ян Валерій Гріга звернувся до гравців з проханням гривнею підтримати нашу державу у скрутний час.

"Давайте без зайвих слів, істерик та соплів. Звертаюся до футболістів Металіста з проханням допомогти Україні. Та й взагалі до всіх, уболівальників зокрема.

Олійник: Весь світ з Україною – ми вистоїмо та переможемо

Все досить просто. Це дуже потрібно нашим хлопцям – українській армії. Не соромтеся надсилати скріни переказу – ваша публічна підтримка підштовхне велику кількість людей до аналогічних дій. Буду публікувати. Звичайно, лише в тому випадку, якщо ви погодитеся на це. Якщо хтось із вас це зробив раніше – буду вдячний за інформацію", – написав Гріга на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, підкріпивши пост реквізитами Національного банку України.

До слова, вже є перші результати: хавбек харків'ян Алекс Чідомере задонатив на потреби Збройних сил України 5000 гривень.

Росія напала на Україну: Суркіси, легіонери Динамо і Шахтаря покинули Київ, тотальне знищення окупантів (LIVE)