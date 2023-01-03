Форвард харків'ян Браян Ріаскос знову виступатиме на Піренеях, де грав протягом 2017-2021 років.

28-річний колумбієць одягатиме футболку Марітіму на правах оренди, повідомляє O Jogo. Угоду підтвердив президент португальців Руй Фонтес.

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Контракт розрахований до кінця поточного сезону. Перед Браяном стоятиме непросте завдання – допомогти команді вибратись із дна турнірної таблиці (передостання сходинка, 7 очок).

Ріаскос вже втретє з березня 2022 року вирушає в оренду. Після початку повномасштабного вторгнення форвард перейшов у швейцарський Грассхоппер (8 матчів, 1 гол), а влітку – в арабський Аль-Халідж (6 поєдинків без результативних дій).

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