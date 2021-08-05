Євген Красніков посів крісло віце-президента Металіста, повідомляє офіційний сайт клубу. 46-річний фахівець донедавна був президентом харківського клубу, цю посаду повернули колишньому власнику Олександру Ярославському.

Ярославський офіційно став президентом Металіста

"Нарешті все стало на свої місця – президентом Металіста обрано Олександра Ярославського. За цей довгий період не було жодного дня, щоб ми не обговорювали тему відродження Металіста", – прокоментував останні призначення у клубі Красніков.

Харківський колектив розпочав сезон Першої ліги з двох перемог і очолює турнірну таблицю разом з Кривбасом та Краматорськом.

Перша ліга: Кривбас мінімально обіграв Ниву Т завдяки голу екс-гравця Карпат, Металіст здолав Ужгород у битві новачків