"Металіст" – моя перша любов, нею він і залишиться, – Ярославський

Відомий бізнесмен Олександр Ярославський, власник і президент групи DCH, екс-президент харківського ФК "Металіст" на зустрічах зі студентською молоддю розповів про стан справ з клубом.

Відповідаючи на питання, чи хоче він знову бачити колишній "Металіст", він сказав: "Однозначно так, хочу. Так хотілося б знову прийти на стадіон, побачити там 40 тисяч глядачів і одну з європейських команд. "Металіст" же провів близько 50 єврокубкових матчів, коли ми вперше історії клубу прорвалися в Лігу Європи".

Але при цьому він закликав реалістично дивитися на речі: "Сьогодні з "Металістом" є дві проблеми. Перша – не зрозуміло, кому він належить, з ким розмовляти. І друга – борги "Металіста" і їх ніхто не відміняв. На сьогоднішній день це сума близько 60-70 млн доларів. Але навіть якщо й говорити про них, то не зрозуміло з ким говорити".

Екс-президент ФК "Металіст" також нагадав про роль, яку клуб зіграв у розвитку Харкова.

"Металіст" з'явився тим локомотивом, який витягнув наш Євро-2012, наше місто. Скажу вам відверто: Харків не мав ніяких шансів прийняти матчі Євро-2012. Бо було чотири основних міста: Київ, Донецьк, Львів і Дніпропетровськ, і було два резервні міста - Одеса і Харків. Ми фактично забрали участь у Дніпропетровська, своєю працею забрали. Ми побудували ту інфраструктуру, якої вимагали стандарти УЄФА", – розповів Ярославський студентам.

Стосовно ФК "Металіст-1925", який виступає в поточному сезоні в першій лізі українського чемпіонату Олександр Ярославський сказав:

"Я завжди поважав і поважаю людей, які щось роблять. Засновники "Металіст-1925", напевно, бачать якусь перспективу. Тому заважати їм я не буду. Вони самі повинні пройти цей шлях, самі повинні отримати результат. Я бачу себе тільки в "Металісті". Це була моя перша любов, нехай він нею і залишиться".

Як відомо, вчора Олександр Ярославський з дружиною побував на матчі "Шахтар" – "Манчестер Сіті" на стадіоні "Металіст" у Харкові. Журналісти бачили його там з губернатором області Юлією Світличною.

Нагадаємо, що протягом 2007-2012 рр., коли президентом ФК "Металіст" був Олександр Ярославський, харківський клуб шість разів поспіль завоював "бронзу" українського чемпіонату, а також зіграв свої найкращі сезони в єврокубках. Крім того, Ярославський вклав у підготовку Харкова до Євро-2012 понад $ 300 млн. Завдяки його інвестиціям та особистій участі місто отримало сучасний міжнародний аеропорт і стадіон "Металіст", тренувальну базу, і п'ятизірковий готель, де базувалася штаб-квартира УЄФА. У 2012 році клуб був вимушено проданий Сергію Курченко, але той покинув країну після зміни влади в 2014 році, після чого у "Металіста" виникли фінансові труднощі, команда стала виступати все гірше, а в 2016 році була розформована, втративши місце в чемпіонаті країни і професійний статус. В кінці 2017 року стадіон ОСК "Металіст" був конфіскований за рішенням суду і переданий в управління місцевій владі.