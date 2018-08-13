Мессі став найтитулованішим гравцем в історії Барселони

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Олександрія стала одноосібним лідером, Шахтар знову зім'яв Ворсклу. Найкоротші підсумки 4 туру УПЛ
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Барселона здобула вольову перемогу над Севільєю та виграла Суперкубок ІспаніїІспанія — 01:01 2042
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Тіте починає революцію у збірній Бразилії – 6-7 нових імен на вересень і трохи про УкраїнуСвіт — 12 серп 3106
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Реабілітував Коноплянку, поставив організовану гру та завоював любов фанів. Чому Доменіко Тедеско – ідеал для ШалькеНімеччина — 12 серп 2516
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