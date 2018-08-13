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Мессі став найтитулованішим гравцем в історії Барселони

09:15 136 Читать на русском
Мессі став найтитулованішим гравцем в історії Барселони
Ліонель Мессі / Фото: соцмережі

Суперкубок Іспанії 2018 став для нападника Барселони Ліонеля Мессі 33-м у клубній кар'єрі.

Учора Барселона обіграла Севілью в матчі за Суперкубок Іспанії 2018.

Барселона здобула вольову перемогу над Севільєю та виграла Суперкубок Іспанії

Цей трофей став 33-м для Ліонеля Мессі в складі Барселони, повідомляє Twitter OptaJose.

Таким чином, Мессі перевершив Іньєсту, який завоював з "блаугранас" 32 трофеї.

Зокрема, з Барсою Лео 9 разів ставав чемпіоном Іспанії, 6 разів перемагав у Кубку Іспанії, 8 разів піднімав над головою Суперкубок Іспанії, 4 рази тріумфував у Лізі чемпіонів, тричі вигравав Суперкубок УЄФА та стільки ж перемагав на клубному Мундіалі.

Суперкубок ІспаніїСуперкубок Іспанії

Барселона - Севілья: Неділя 12 серпня 2018

Барселона
Матч завершено
2 : 1
Севілья
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Головне Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Іспанія Барселона - Севілья
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