Мессі став найтитулованішим гравцем в історії Барселони

Суперкубок Іспанії 2018 став для нападника Барселони Ліонеля Мессі 33-м у клубній кар'єрі.

Учора Барселона обіграла Севілью в матчі за Суперкубок Іспанії 2018.

Барселона здобула вольову перемогу над Севільєю та виграла Суперкубок Іспанії

Цей трофей став 33-м для Ліонеля Мессі в складі Барселони, повідомляє Twitter OptaJose.

Таким чином, Мессі перевершив Іньєсту, який завоював з "блаугранас" 32 трофеї.

Зокрема, з Барсою Лео 9 разів ставав чемпіоном Іспанії, 6 разів перемагав у Кубку Іспанії, 8 разів піднімав над головою Суперкубок Іспанії, 4 рази тріумфував у Лізі чемпіонів, тричі вигравав Суперкубок УЄФА та стільки ж перемагав на клубному Мундіалі.