Чемпіон світу все більше схиляється до відходу з французького клубу найближчого літа, інформує L’Équipe. Керівництво ПСЖ було дуже оптимістчно налаштоване під час катарського Мундіалю і сподівалось, що радісний Мессі без проблем підпише новий контракт. Втім, з початку 2023 року жодних просувань немає.

ПСЖ готується до літнього відходу Неймара і Мессі – істерики бразильця набридли, а Лео не підписує контракт

У середу (15 лютого) була зустріч з батьком зірки, Хорхе Мессі, але домовитися вкотре не вдалося. У босів ПСЖ виникає враження, що аргентинець та його оточення просто тягнуть час. Однорічний контракт давно лежить на столі, проте вони без пояснень відкладають остаточне рішення. "Продовження угоди з ним виглядає дедалі більш проблематичним", – L’Équipe цитує своє джерело з ПСЖ.

Якщо Мессі справді влітку стане вільним агентом, то не планує залишатися у Європі. Пріоритетний напрямок для Лео – Інтер Маямі. У червні аргентинцю виповниться 36, він абсолютно задоволений своєю кар'єрою і поступово готується до пенсії. Родині Мессі також імпонує ідея пожити у Флориді. Нагадаємо, нещодавно до Інтера приєднався захисник збірної України Сергій Кривцов, який має потенційний шанс пограти поряд з легендою.

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