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Мессі став найкращим плеймейкером за версією IFFHS – конкуренти аргентинця опинилися далеко позаду

13:50 456 Читать на русском
Мессі став найкращим плеймейкером за версією IFFHS – конкуренти аргентинця опинилися далеко позаду
Ліонель Мессі / Reuters

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) визначила найкращого плеймейкера за підсумками 2019 року.

Результати оцінювання були опубліковані на офіційному сайті IFFHS.

"Золотий м'яч" отримає Мессі, потім вони скористаються VAR і передадуть його ван Дейку, – тонкий тролінг від Гвардіоли

Футбольні експерти віддали Мессі 299 балів, що принесло аргентинцю беззаперечну перемогу. "Срібний призер" Кевін де Брюйне отримав у три з половиною рази менше – 85 пунктів. Чільну трійку замкнув Еден Азар, якому нарахували 55 очок.

Мессі встановив новий рекорд за забитими м'ячами різним командам в Лізі чемпіонів – аргентинець перевершив Роналду

До слова, це вже четверта подібна нагорода для Мессі – він ставав найкращим плеймейкером за версією IFFHS у 2015, 2016 і 2017 роках.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія IFFHS Ліонель Мессі Ліонель Мессі Еден Азар Еден Азар Кевін де Брюйне Кевін де Брюйне
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