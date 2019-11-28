Мессі став найкращим плеймейкером за версією IFFHS – конкуренти аргентинця опинилися далеко позаду

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) визначила найкращого плеймейкера за підсумками 2019 року.

Результати оцінювання були опубліковані на офіційному сайті IFFHS.

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Футбольні експерти віддали Мессі 299 балів, що принесло аргентинцю беззаперечну перемогу. "Срібний призер" Кевін де Брюйне отримав у три з половиною рази менше – 85 пунктів. Чільну трійку замкнув Еден Азар, якому нарахували 55 очок.

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До слова, це вже четверта подібна нагорода для Мессі – він ставав найкращим плеймейкером за версією IFFHS у 2015, 2016 і 2017 роках.