Ліонель Мессі відпочиває у Росаріо і не думає про клубний футбол.

Нападник ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі отримав можливість відпочити після переможного для себе ЧС-2022. Як інформує TYC Sports, посилаючись на французькі ЗМІ, зірка ПСЖ пропустить наступні три матчі своєї команди.

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Мессі пропустить матчі чемпіонату Франції зі Страсбуром та Ленсом, а також кубкову зустріч із Шатору.

Очікується, що Ліонель повернеться до тренувань наступного вівторка, 3 січня. Аргентинець повернеться на поле в середу, 11 січня, коли ПСЖ зустрінеться з Анже.

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