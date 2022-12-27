Мессі пропустить три матчі ПСЖ через відпустку в Аргентині
Ліонель Мессі відпочиває у Росаріо і не думає про клубний футбол.
Нападник ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі отримав можливість відпочити після переможного для себе ЧС-2022. Як інформує TYC Sports, посилаючись на французькі ЗМІ, зірка ПСЖ пропустить наступні три матчі своєї команди.
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Мессі пропустить матчі чемпіонату Франції зі Страсбуром та Ленсом, а також кубкову зустріч із Шатору.
Очікується, що Ліонель повернеться до тренувань наступного вівторка, 3 січня. Аргентинець повернеться на поле в середу, 11 січня, коли ПСЖ зустрінеться з Анже.
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