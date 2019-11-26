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Мессі погрожує піти з Барселони безкоштовно, якщо каталонці не повернуть Неймара

10:58 4232 Читать на русском
Мессі погрожує піти з Барселони безкоштовно, якщо каталонці не повернуть Неймара
Ліонель Мессі та Неймар / IconSport

Нападник Барселони Ліонель Мессі не впевнений у своєму майбутньому в іспанському клубі.

Директор видання okdiario.com Едуардо Інда в ефірі El Chiringuito розповів, що Ліонель Мессі поставив Барселоні ультиматум щодо повернення Неймара.

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"Мессі не хоче навіть бачити Грізманна. Він хоче, щоб повернувся Неймар. Якщо цього не станеться, то Ліонель буде готовий скористатися можливістю розірвати контракт з клубом в односторонньому порядку", – заявив Інда.

Зазначається, що аргентинцю не подобається кадровий потенціал команди. Мессі вважає, що Дембеле не здатний стати лідером атак, тоді як Ансу Фаті ще дуже молодий для такої ролі. Про Грізманна не може бути й мови.

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Для Мессі очевидно, що для того, щоб мати можливість конкурувати на найвищому рівні в останні роки своєї кар'єри, йому потрібен Неймар. Контракт нападника з каталонцями діє до 2021-го року, однак Ліонель готовий за власним бажанням припинити його чинність, якщо керівництво не підпише бразильця під час зимового, або перших днів літнього трансферного вікна.

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