Мессі подарував Ярославському на день народження свою футболку з автографом

Колишній спортивний директор Металіста Євген Красніков передав Олександру Ярославському подарунок від Ліонеля Мессі на день народження.

"Мессі особисто передав Ярославському на день народження свою футболку з автографом. Висловив свою вдячність.

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Знає про Олександра Ярославського, багато аргентинців грало в Металісті. Мессі підписав вже як володар 6 "Золотих м'ячів", свіжа футболка", – сказав Красніков в ефірі ПроФутболу.

Додамо, що колишній президент харківського Металіста Олександр Ярославський відзначив своє 60-річчя 5 грудня. Серед запрошених були помічені зірки українського футболу. Зокрема наставник національної збірної Андрій Шевченко та екс-тренер Металіста Мирон Маркевич.

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