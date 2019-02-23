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Мессі оформив 50-й хет-трик у кар'єрі

19:42 283 Читать на русском
Мессі оформив 50-й хет-трик у кар'єрі
Ліонель Мессі / фото із соцмереж

Нападник Барселони Ліонель Мессі допоміг своїй команді обіграти Севілью в матчі 25-го туру чемпіонату Іспанії.

Каталонці двічі поступалися протягом зустрічі, але Мессі двічі зрівнював рахунок, а наприкінці матчу приніс Барселоні перемогу.

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Цей хет-трик став для аргентинця ювілейним. Лео 50 разів забивав по 3 голи в матчі за клуб (46) та збірну (4).

В нинішньому сезоні Мессі провів за Барселону 23 матчі в чемпіонаті Іспанії, в яких забив 25 голів та віддав 12 результативних передач.

Барселона перемогла на виїзді Севілью завдяки хет-трику Мессі та закріпила лідерство у Ла Лізі

Іспанія25 турРамон Санчес Пісхуан (Севілья)

Севілья - Барселона: Субота 23 лютого 2019

Севілья
Матч завершено
2 : 4
Барселона
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Іспанія Севілья - Барселона Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона
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