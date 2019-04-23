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Мендеш запропонував Гаттузо очолити клуб АПЛ

09:52 280 Читать на русском
Мендеш запропонував Гаттузо очолити клуб АПЛ
Дженнаро Гаттузо / фото із соцмереж

Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо може покинути свою посаду після завершення сезону.

Відомий агент Жорже Мендеш намагається переконати Дженнаро Гаттузо перебратися в Англію, повідомляє Gazzetta dello Sport.

Гаттузо за будь-яких обставин покине Мілан влітку, – GdS

За інформацією видання, португалець вже зустрічався з наставником Мілана, щоб обговорити деталі. Зазначається, що йдеться про Ньюкасл, який не може домовитись про продовження співпраці з Рафаелем Бенітесом.

Раніше повідомлялося, що Гаттузо хоче покинути Мілан незалежно від кваліфікації команди у Лігу чемпіонів.

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Після 33 турів "россонері" набрали 56 очок і посідають 5 місце в турнірній таблиці Серії А, поступаючись Аталанті лише за додатковими показниками.

Теги
Англія Ньюкасл Ньюкасл Мілан Мілан Італія Жорже Мендеш Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо
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