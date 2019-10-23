Мбаппе встановив історичне досягнення у матчі Ліги чемпіонів – француз перевершив Мессі

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе встановив цікаве досягнення у матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Кіліан Мбаппе став наймолодшим гравцем за всю історію Ліги чемпіонів, який забив у турнірі 15 голів, повідомляє Squawka.

Хет-трик Мбаппе у відеоогляді матчу Брюгге – ПСЖ – 0:5

Француз досяг цієї позначки у віці 20 років і 302 днів. Раніше цей рекорд належав нападнику Барселони Ліонелю Мессі, який забив свій 15-й гол у Лізі чемпіонів у віці 21 рік і 289 днів.

Нагадаємо, що Мбаппе став героєм матчу проти Брюгге, відзначившись хет-триком після виходу на заміну. Таким чином, в активі Кіліана вже 17 голів у Лізі чемпіонів.

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