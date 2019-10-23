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Мбаппе встановив історичне досягнення у матчі Ліги чемпіонів – француз перевершив Мессі

09:40 751 Читать на русском
Мбаппе встановив історичне досягнення у матчі Ліги чемпіонів – француз перевершив Мессі
Кіліан Мбаппе / Reuters

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе встановив цікаве досягнення у матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

 
Мауро Ікарді 7’
Кіліан Мбаппе 61’
Мауро Ікарді 63’
Кіліан Мбаппе 79’
Кіліан Мбаппе 83’
7’ Мауро Ікарді
61’ Кіліан Мбаппе
63’ Мауро Ікарді
79’ Кіліан Мбаппе
83’ Кіліан Мбаппе

Кіліан Мбаппе став наймолодшим гравцем за всю історію Ліги чемпіонів, який забив у турнірі 15 голів, повідомляє Squawka.

Хет-трик Мбаппе у відеоогляді матчу Брюгге – ПСЖ – 0:5

Француз досяг цієї позначки у віці 20 років і 302 днів. Раніше цей рекорд належав нападнику Барселони Ліонелю Мессі, який забив свій 15-й гол у Лізі чемпіонів у віці 21 рік і 289 днів.

Нагадаємо, що Мбаппе став героєм матчу проти Брюгге, відзначившись хет-триком після виходу на заміну. Таким чином, в активі Кіліана вже 17 голів у Лізі чемпіонів.

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Теги
Ліга чемпіонів Ліонель Мессі Ліонель Мессі ПСЖ ПСЖ Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Брюгге - ПСЖ
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