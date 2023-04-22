Про життя французького форварда за межами поля відомо не багато. Гравець парижан намагається уникати журналістів та не афішувати те, як він проводить вільний час.

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Як повідомляє Corriere dello Sport, Кіліан Мбаппе придбав розкішну віллу. Будинок обійшовся французу в 8,5 мільйона доларів. Зазначається, що площа житла становить 850 м2. З вікон відкривається чудесний вид на Ейфелеву вежу. Вілла має 12 спалень, футбольне поле, тренажерний зал та SPA. Відомо, що деталі інтер’єру класичні та перевага надана коричневому кольору.

Враховуючи високу ціну, форвард не буде продавати будинок у разі переїзду до іншої країни.

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