ПСЖ під час підписання новачків враховував не тільки футбольні таланти, а й маркетингову привабливість.

Футболка півзахисника Кан Ін Лі виявилася найпопулярнішою в офіційному магазині клубу на Єлисейських полях, інформує AS.

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Після відходу Мессі та Неймара безапеляційною зіркою №1 у ПСЖ вважався Кіліан Мбаппе. Футболка нападника справді мала чудові показники продажу, але в липні з Мальорки до столиці Франції перебрався Кан Ін Лі – перший азієць в історії клубу. Генеральний директор ПСЖ Себастьян Васельс відкрито говорив, що вихід на нові ринки є однією з головних цілей трансферу за 22 млн євро.

Фанати з Південної Кореї відвідують Париж і масово розкуповують футболки улюбленця. Лі навіть примудрився випередити Мбаппе, ставши новим лідером. Щоправда, на полі все не так гладко – всього 3 матчі, 150 хвилин і жодної результативної дії за ПСЖ.

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