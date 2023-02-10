Реал все ще має намір підсилити свою атаку одним з найзірковіших нападників сучасності – Кіліаном Мбаппе, повідомляє The Athletic.

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Цікаво, що француз сам не дуже задоволений своїм перебуванням у паризькому клубі. Зазначається, що Кіліан не покине ПСЖ по завершенні цього сезону, але може перебратись у Мадрид наступного літа, коли завершиться контракт з парижанами. В угоді є опція продовження, але вона цілком залежить від рішення форварда.

Нагадаємо, що Мбаппе тривалий час пов'язували з Реалом, але француз замість переходу вільним агентом в Мадрид обрав новий контракт з ПСЖ із шаленою зарплатнею. В цьому сезоні Кіліан зіграв 26 поєдинків, у яких відзначився 25 голами та 6 асистами.

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