"Тренер намагається, щоб команда виглядала добре, як він це бачить. Особисто у мене все добре, тому що в складі є багато бразильців, які розуміють ідеї тренера.

"Я міг опинитися в Реалі": Марлон зізнався, чому обрав Барселону, і оцінив шанси Шахтаря у дуелі з іспанцями

Я знав, що Шахтар добре показував себе в Європі, але клуб здивував мене навіть більше. Там фантастична інфраструктура, у людей, які там працюють, хороша ментальність, і всі рухаються в одному напрямку.

У роздягальні багато гравців розмовляють португальською, що логічно. Ми – більшість (сміється – прим.). Українці вчать португальську, а ми – російську. Важливо, що у нас хороша атмосфера і багато молодих гравців", – сказав Марлон в інтерв'ю AS.

Шахтар знищив Зорю, забивши 6 голів – "гірники" якісно готуються до Реала, а проект Скрипника більше не може конкурувати