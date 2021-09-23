Маріуполь оголосив про підписання двох легіонерів
Схоже прохання Остапа Маркевича щодо підсилення команди були почуті керівництвом клубу.
Маріуполь на своїй офіційний сторінці оголосив про підписання одразу двох легіонерів.
Божевільна серія пенальті у відеоогляді кубкового матчу Волинь – Маріуполь
Новачками азовців стали хорватський захисник Петар Босанчіч і хавбек збірної Північної Македонії Стефан Спіровскі. Обидва гравці уклали з командою Маркевича угоди до кінця сезону.
До слова, Босанчіч останні сезони виступав за Істру і став першим хорватом в історії клубу. Провів три матчі за молодіжну збірну Хорватії (1 гол). Спіровскі грав на Кіпрі за місцевий АЕК. В його доробку 41 матч за національну збірну (1 гол).
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