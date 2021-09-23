Маріуполь на своїй офіційний сторінці оголосив про підписання одразу двох легіонерів.

Божевільна серія пенальті у відеоогляді кубкового матчу Волинь – Маріуполь

Новачками азовців стали хорватський захисник Петар Босанчіч і хавбек збірної Північної Македонії Стефан Спіровскі. Обидва гравці уклали з командою Маркевича угоди до кінця сезону.

До слова, Босанчіч останні сезони виступав за Істру і став першим хорватом в історії клубу. Провів три матчі за молодіжну збірну Хорватії (1 гол). Спіровскі грав на Кіпрі за місцевий АЕК. В його доробку 41 матч за національну збірну (1 гол).

Кубок України: Маріуполь у серії пенальті вибив Волинь, Верес здолав Оболонь, фіаско Інгульця – результати 1/16 фіналу