У Лейпцигу Манчестер Сіті зіграє без Емеріка Ляпорта і Кевіна де Брюйне.

Емерік Ляпорт і Кевін де Брюйне не потрапили в заявку на перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів із РБ Лейпциг. Про це інформує City Xtra. Повідомляється, що головний тренер команди Пеп Гвардіола взяв на виїзний матч тільки 22 гравці.

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Причини, через які Ляпорт і Де Брюйне не поїхали до Німеччини, невідомі. Однак відомо, що у вівторок обидва гравці пропустили тренування. Джон Стоунз, як і раніше, відсутній у складі Сіті через м'язову травму.

Матч РБ Лейпциг – Манчестер Сіті відбудеться в середу, 22 лютого. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.