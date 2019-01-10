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ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО ТРАНСФЕРИ МАНЧЕСТЕР СІТІ - БЕРТОН АЛЬБІОН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ

Манчестер Сіті – Бертон – 9:0 – відео голів та огляд матчу

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Манчестер Сіті – Бертон – 9:0 – відео голів та огляд матчу
Манчестер Сіті – Бертон – 9:0 – відео голів та огляд матчу / ФК Манчестер Сіті

Манчестер Сіті розтрощив Бертон у першому півфінальному матчі Кубка англійської ліги. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Кубок ліги 2018/19, півфінал, 1-й матч

Манчестер Сіті – Бертон Альбіон – 9:0

Голи: Де Брюйне, 5, Жезус, 30, 34, 57, 65, Зінченко, 37, Фоден, 62, Вокер, 70, Марез, 83

Манчестер Сіті знищив Бертон Альбіон у півфіналі Кубка ліги, Зінченко забив дебютний гол в Англії

Манчестер Сіті не залишив каменя на камені від Бертона в першому матчі 1/2 фіналу Кубка англійської ліги. Підопічні Хосепа Гвардіоли забили 9 м'ячів на будь-який смак представнику Ліги 1. Зокрема, розкішно забив дебютний гол у складі "містян" українець Олександр Зінченко, а бразилець Габріел Жезус оформив покер.

Кубок англійської лігиПівфінал

Манчестер Сіті - Бертон Альбіон: Середа 09 січня 2019

Манчестер Сіті
Матч завершено
9 : 0
Бертон Альбіон
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