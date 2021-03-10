Манчестер Сіті не матиме переваги домашнього поля у другому матчі 1/8 ЛЧ проти Борусії М.

Повторна зустріч між "містянами" і "жеребцями" також відбудеться на Пушкаш Арені в Будапешті, інформує офіційний сайт УЄФА.

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Манчестер Сіті не дозволили прилетіти в Німеччину на перший матч, тому Борусії довелося шукати нейтральну арену. Схожа історія трапилася з Ліверпулем та РБ Лейпциг, які обидва очні матчі проведуть в столиці Угорщини.

Нагадаємо, у першому поєдинку Манчестер Сіті переміг Борусію М з рахунком 2:0, а матч-відповідь відбудеться 16 березня.

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