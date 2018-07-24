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Малком офіційно став гравцем Барселони

19:36 2120 Читать на русском
Малком офіційно став гравцем Барселони
Малком перейшов у Барселону

Барселона оформила свій третій літній трансфер.

Каталонський клуб оголосив про підписання бразильського вінгера Бордо Малкома. Угода розрахована на 5 років, інформує офіційний сайт Барселони.

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Малком обійшовся Барселоні у 41 млн євро. Крім цього, Бордо зможе отримати ще 1 млн євро у вигляді бонусів.

21-річний бразилець прибуде в столицю Каталонії сьогодні ввечері, а завтра, 25 липня, підпише контракт з "блаугранас". Після цього Малком одразу відправиться з Барсою у північноамериканське турне.

Нагадаємо, що Малком був дуже близьким до переходу в Рому. Римський клуб вже навіть оголосив про домовленість з Бордо щодо трансферу бразильця, однак Барселона в останню мить зуміла перехопити гравця.

Малком став третім літнім новачком Барселони після Артура та Лангле.

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Трансфери Трансфери Барселони Трансфери Чемпіонату Іспанії Малком Малком Бордо Бордо Іспанія Головне Барселона Барселона
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