Малком минулого тижня міг підписати контракт з Реалом

Новоспечений гравець Барселони Малком міг опинитись у Реалі.

Барселона вчора оголосила про трансфер півзахисника Бордо Малкома. За інформацією AS, футболіст був запропонований Реалу на минулому тижні. Діалог із "вершковими" вів Кіа Джурабчіан, іранський посередник, який також займався переговорами з Челсі щодо переходу Вілліана.

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Реал відмовився відмовився від підписання гравця через те, що в команді розраховують на Бейла та Асенсіо.

Нагадаємо, що Малком був дуже близьким до переходу в Рому. Римський клуб вже навіть оголосив про домовленість з Бордо щодо трансферу бразильця, однак Барселона в останню мить зуміла перехопити гравця.