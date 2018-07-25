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Малком минулого тижня міг підписати контракт з Реалом

10:13 377 Читать на русском
Малком минулого тижня міг підписати контракт з Реалом
Малком / фото: ФК Барселона

Новоспечений гравець Барселони Малком міг опинитись у Реалі.

Барселона вчора оголосила про трансфер півзахисника Бордо Малкома. За інформацією AS, футболіст був запропонований Реалу на минулому тижні. Діалог із "вершковими" вів Кіа Джурабчіан, іранський посередник, який також займався переговорами з Челсі щодо переходу Вілліана.

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Реал відмовився відмовився від підписання гравця через те, що в команді розраховують на Бейла та Асенсіо.

Нагадаємо, що Малком був дуже близьким до переходу в Рому. Римський клуб вже навіть оголосив про домовленість з Бордо щодо трансферу бразильця, однак Барселона в останню мить зуміла перехопити гравця.

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Трансфери Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Трансфери Чемпіонату Іспанії Малком Малком Кіа Джурабчіан Барселона Барселона
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