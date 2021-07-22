Черговий талант "гірників" може зав'янути так і не розкрившись.

Півзахисник донецького Шахтаря Максим Малишев покинув донецький клуб. Його контракт з "гірниками" підійшов до завершення і сторони вирішили його не продовжувати, повідомляє Isport.ua.

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28-річний футболіст наразі не визначився зі своїм майбутнім у футболі заявивши, що "на даному етапі не готовий говорити про подальші плани".

Нагадаємо, Малишев не зміг повноцінно розкритися у Шахтарі через хронічну травму коліна. Востаннє він виходив на поле у складі донецької команди у квітні 2019 року. Окрім виступів за Шахтар та Зорю (на правах оренди) Максим провів також три матчі за національну збірну України.

Поки невідомо, чи повісить Малишев бутси на цвях чи, можливо, буде шукати собі нову команду. У разі завершення кар'єри Шахтар готовий запропонувати своєму вихованцю роботу у клубній Академії дитячим тренером.

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