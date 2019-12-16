Мальдіні розповів, що ускладнює перехід Ібрагімовіча в Мілан

Технічний директор Мілана Паоло Мальдіні підтвердив факт переговорів з 38-річним нападником Златаном Ібрагімовічем.

"Ібрагімовіч, безумовно, у списку претендентів, і ми продовжуємо переговори, але є й інші варіанти. Чим більше проходить часу, тим складнішою стає ситуація. Він не грав з 28 жовтня", – сказав Мальдіні Sky Sport Italia.

Ібрагімовіч підтвердив, що перейде в італійський клуб

Останнім клубом шведського форварда був Лос-Анджелес Гелаксі, де Ібрагімович грав з березня 2018 року. Всього за клуб MLS він провів 58 матчів і забив 53 голи.

Нагадаємо, що раніше Ібрагімовіч вже захищав кольори Мілана з 2010 по 2012 рік. Також в Італії він виступав за Інтер (2006-2009) та Ювентус (2004-2006).

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