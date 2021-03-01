Львів змінив головного тренера, повідомляє "ТаТоТаке" на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

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Замість Віталія Шумського, який був виконуючим обов'язки головного тренера, команду очолив 52-річний Анатолій Безсмертний. Нагадаємо, останньою командою екс-захисника Динамо було першолігове Полісся. Окрім житомирян він тренував Полтаву, Суми та черкаське Дніпро.

До слова, Шумського хотіли відправити у відставку після першого кола, але дали час на виправлення ситуації. Друге коло Львів розпочав з перемоги над Минаєм (2:1), однак згодом зазнав двох поразок поспіль – від Колоса (0:2) і Динамо (1:4).

Після 16-ти турів "містяни" з 12 очками йдуть останніми у турнірній таблиці УПЛ.

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