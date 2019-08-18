Шахтар легко переміг Львів та відірвався від Динамо на 6 очок

Шахтар без проблем зламав опір Львова (2:0) у поєдинку 4-го туру Прем'єр-ліги 2019/20. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Львів – Шахтар розпочався о 19:30. Після 3-х турів "гірники" набрали 9 очок та одноосібно очолювали турнірну таблицю УПЛ. Львів з 3-ма пунктами розташувався на 10-й сходинці чемпіонату. Перемога над командою Богдана Блавацького давала Шахтарю можливість збільшити відрив від Динамо до 6-ти пунктів, позаяк кияни свій поєдинок 4-го туру проти Маріуполя зіграють у вересні.

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Луїш Каштру вніс певні корективи у склад – замість Тайсона, який навіть не полетів до Львова, з'явився Дентінью. Пару центральних захисників знову склали Сергій Кривцов (150-й матч за "гірників") та Микола Матвієнко. У всьому іншому португалець довірився тим же виконавцям, що й у попередніх поєдинках. Богдан Блавацький повернув у старт Мартана, який відбув дискваліфікацію після вилучення в матчі з Динамо. У воротах замість Олександра Бандури, який пропустив 3 голи від Десни, вийшов Богдан Сарнавський. Атакувальне тріо господарів склали бразильці Педро, Шина та Ренан.

Львів'яни зі стартових хвилин продемонстрували своє зарядження на боротьбу – по черзі постраждали Болбат, Пятов та Мораєс, проте арбітр матчу Віктор Копієвський не поспішав з картками. Втім, Шахтар не збирався уникати боротьби – Тарас Степаненко жорстко зустрів Педро, який кілька секунд полежав на газоні, але продовжив гру.

На 11-й хвилині гості створили перший момент. Алан Патрік класно вивів Ісмаїлі на ударну позицію, проте захисник тягнувся до м'яча і пробив повз ближній кут воріт Сарнавського. Тут же голкіпер Львова не без проблем забрав м'яч після удару Патріка з лінії штрафного. Ще за кілька хвилин Сарнавський нейтралізував підступну подачу Марлоса зі штрафного.

Ісмаїлі шикарно поклав на замасі двох опонентів, але прострілив неточно – захисник вибив м'яч подалі. Наступний удар Степаненка був заблокований, а Марлос вистрілив у руки голкіперу. Шахтар у своєму фірмовому стилі розхитував оборону Львова – чемпіони намагалися грати широко по всьому фронту атаки. Здавалося, що гол назрівав.

На 31-й хвилині господарів врятувала стійка. Марлос віддав на Мораєса, той увійшов у штрафний та пробив у каркас воріт – відзначимо рикошет від захисника, який дещо змінив траєкторію польоту м'яча.

І все ж гості заслужено забили на 31-й хвилині. Марлос подав кутовий на ближню стійку, Матвієнко головою продовжив на дальню, а Дентінью буквально заніс м'яч у ворота. Просто та ефективно – 0:1. Господарі одразу активізувалися та завдали двох поспіль ударів по воротах Пятова – у обох випадках голкіпер збірної України забирав м'яч.

Шахтар загасив атакувальний запал господарів другим голом. На 37-й хвилині Матвієнко запустив Ісмаїлі по флангу, той покотив у центр на Марлоса, який легко відправив у ворота господарів другий гол. Виглядало навіть трохи знущально, але від того не менше красиво. 0:2 – вже у першому таймі "гірники" зробили серйозну заявку на чергові 3 очки.

В дебюті другої половини гри Гончар грубо в'їхав у гомілкостоп Дентінью – заслужена жовта. Ще легко відбувся, могло б бути і вилучення. Втім, за декілька хвилин бразилець все ж залишив поле на спеціальному автомобілі, позаяк не зміг самостійно піти на лаву для запасних. Замість нього вийшов Маркос Антоніо.

На 61-й хвилині Шахтар отримав шанс для третього гола. Кривцов опинився на газоні, після чого арбітр вказав на 11-метрову позначку. Алан Патрік забив, але Копієвський змусив бразильця перебити через те, що кілька гравців забігли у штрафний майданчик до удару. Повторний удар бразильця Сарнавський парирував! Цікаво, що знову гравці забігли у штрафний до удару, але цього разу рефері не відреагував.

Олександр Піхальонок, який провів на полі лише кілька хвилин, отримав в єдиноборстві травму коліна та залишив поле. Не хочеться робити передчасних висновків, але виглядало все дуже недобре – на хавбека донеччан та Луїша Каштру боляче було дивитися...

Марлос міг забивати третій – красивий обвідний удар хавбека був трішки неточним. Соломон також трохи не влучив. Львів тримався у перші 30 хвилин, до першого пропущеного м'яча. Після цього доля матчу стала зрозумілою.

Шахтар без проблем здобув чергову перемогу та набрав 12 очок – максимальний результат після 4-х турів чемпіонату. Підопічні Луїша Каштру відірвалися від Зорі, Десни та Колоса вже на 5 пунктів. Динамо відстає на 6 балів, але має гру в запасі. Львів залишився з трьома очками – це 11-та позиція.