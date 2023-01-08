"Враження від Львова лише позитивні. Я так розумію, що всі не сприймають Львів як суперкоманду, але там усе на найвищому рівні. Починаючи від медицини та закінчуючи керівництвом, підготовкою футболістів, базою.

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Усі питання вирішуються. Скажу найголовніше: там футболіст думає лише про футбол. Клуб робить для цього все та вирішує будь-які побутові питання. Тому в мене лише позитивні емоції та відгуки про цей клуб. Я кому не розповідаю, то ніхто не вірить, що там усе на найвищому рівні. Але це справді так.

Сподобалося працювати і з головним тренером Львова Олегом Дулубом. Усі тренування короткі, ігрові та інтенсивні. Він має сучасний підхід.

Чому покинув Львів? У нас із клубом була домовленість і так вийшло, що ми справді за взаємної згоди припинили співпрацю. Так буває у футболі. Можливо, у керівництва спитайте щось", – сказав Полегенько у коментарі виданню Український футбол.

Нагадаємо, Павло виступав за Львів з жовтня 2022 року і встиг віддати 1 асист у 9 матчах. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

До слова, "містяни" пішли на зимову паузу на останній сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 9 очок.

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