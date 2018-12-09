Львів на виїзді переміг Олександрію та залишив Динамо на другій сходинці

Львів завдяки дублю Володимира Адамюка здобув виїзну перемогу над Олександрією в заключному матчі 18-го туру УПЛ

Чемпіонат України 2018/2019, 18-й тур

Олександрія – Львів – 1:2

Голи: Шендрик, 84 – Адамюк, 2, 30

Львів не став затягувати з подіями та вийшов уперед вже на другій хвилині матчу: Борзенко зрізав подачу з кутового на Адамюка, а той з кількох метрів переправив м'яч у ворота – 0:1! Олександрія тут же перехопила ініціативу та пішла відігруватись, однак важке розмокле поле гальмувало як швидкість атак господарів, так і рух м'яча. Нічого більш гострого за постріл Ковальця на 13-й хвилині в руки Бандурі створити не вдалося, а Львів продовжив створювати моменти з нічого. На 25-й Тейлор замкнув подачу Западні дуже небезпечним ударом головою, а на 30-й Адамюк забив другий гол, отримавши прекрасну передачу від Мартана та влучивши у ворота рикошетом від дальньої штанги – 0:2! Щоправда, через п'ять хвилин один м'яч міг відквитати Протасов, однак його постріл в дальній нижній кут пройшов трохи неточно.

На другий тайм Олександрія вийшла дуже заведеною, однак перша його половина потонула у дрібних фолах та позиційній боротьбі. Тим не менш, на 56-й хвилині Бандурі довелося витягувати складний постріл Ковальця з гострого кута, а ще через дві хвилини Протасов метрів з 20-ти запустив м'яч над воротами. Олександрія продовжила тиск і все ближче підходила до голу: так, на 69-й Гречишкіну вдався шикарний удар з дальньої дистанції, однак він пройшов у сантиметрах від воріт, а на 72-й Сітало потилицею влучив у штангу. Зрештою, господарі таки відродили інтригу: на 84-й хвилині Артем Сітало опинився на ударній позиції та класно пробив у площину. Бандура парирував, однак на добиванні встиг зіграти Шедрик – 1:2. На 90-й все той же Сітало міг вирвати нічию, однак переграти голкіпера у ближньому бою не зміг.

Зрештою, Львів втримав складну виїзну перемогу, набравши 23 очки та залишившись на восьмій сходинці. До шостого місця підопічним Юрія Бакалова не вистачає всього одного залікового балу. Олександрія ж з 36 очками остаточно впала на третє місце.