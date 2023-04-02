Команда Луческу прагнула виправитися за домашнє фіаско у минулому турі проти Зорі. Матч, як і онлайн-трансляція Львів – Динамо на "Футбол 24", стартував о 13:00. Господарі звільнили головного тренера, хоча за 3 тури після відновлення УПЛ 2022/23 набрали очок навіть більше, ніж кияни.

Динамо переграло найгіршу команду УПЛ – провал змінився натхненням Ваната, Шепелєва і джокерів Луческу, а суддя пробачив

Команди на старті обмінялись ударами Шепелєва та Бугая. Непоганий шанс був у Беніто, але м'яч пролетів над воротами. Близьким до гола був Ванат у першому таймі, який спочатку трохи не влучив ударом головою, а пізніше пробив у поперечку.

По перерві Владислав відкрив рахунок у зустрічі: після розіграшу штрафного нападник пробив точно в кут воріт. А під кінець гри Рамірес поставив крапку в зустрічі, поціливши точно в нижній кут після пасу Гармаша.