Львів – Динамо – 0:2 – відео голів і огляд матчу УПЛ
Львів програв Динамо Київ у 19 турі чемпіонату України. Відео голів і огляд матчу Львів – Динамо дивіться на "Футбол 24".
Команда Луческу прагнула виправитися за домашнє фіаско у минулому турі проти Зорі. Матч, як і онлайн-трансляція Львів – Динамо на "Футбол 24", стартував о 13:00. Господарі звільнили головного тренера, хоча за 3 тури після відновлення УПЛ 2022/23 набрали очок навіть більше, ніж кияни.
Динамо переграло найгіршу команду УПЛ – провал змінився натхненням Ваната, Шепелєва і джокерів Луческу, а суддя пробачив
Команди на старті обмінялись ударами Шепелєва та Бугая. Непоганий шанс був у Беніто, але м'яч пролетів над воротами. Близьким до гола був Ванат у першому таймі, який спочатку трохи не влучив ударом головою, а пізніше пробив у поперечку.
По перерві Владислав відкрив рахунок у зустрічі: після розіграшу штрафного нападник пробив точно в кут воріт. А під кінець гри Рамірес поставив крапку в зустрічі, поціливши точно в нижній кут після пасу Гармаша.