Українець майже 5 років перебуває на контракті з Реалом. За цей час він встиг тричі з'їздити в оренди до інших клубів та проявити неабияку стійкість в очікуванні шансів від наставників Мадрида. Однак мрія з часом замінити Тібо Куртуа може так і не збутися.

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Ексклюзивною інформацією щодо планів Королівського клубу з "Футбол 24" поділився Серхіо Сантос із іспанського Relevo. Карло Анчелотті не довіряє Луніну та просить у керівництва Реала нового голкіпера. Проте трансфер українця взимку неможливий. Ідея полягає в тому, щоб Андрій завершив нинішній сезон у Мадриді, після чого будуть здійснені зміни у складі.

Відповідно, чутки про те, що голкіпер збірної України вже в січні може повернутися в Ов'єдо, виявилися неправдивими. Ці спекуляції також активно підігрівала дружина голкіпера. Щоправда, у її публікаціях у соцмережах не було жодної згадки, коли саме це може відбутися.

До слова, наразі Андрій Лунін може похизуватися тим, що сумарно зіграв за Реал 12 матчів, у яких пропустив 10 голів (тричі залишав свої ворота на замку).

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