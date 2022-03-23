Голкіпер Реала Андрій Лунін сподівається, що білоруси все ж не приєднаються до злочинного нападу російських окупантів.

Лунін у своєму Instagram виклав посилання для білорусів з інформацією як уникнути втручання у війну проти України.

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"Білоруським військовослужбовцям, які не хочуть на війну з Україною. Розповсюджуйте, це не ваша війна! Залишайтесь з чистою совістю", – написав у дописі Андрій.

Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. ЗСУ тримають оборону та дають гідну відсіч ворогам. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.

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