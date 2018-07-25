Лунін ламає 26-річну традицію Реала – в Мадриді заговорили про кризу

Андрій Лунін та Флорентіно Перес на презентації українця в Реалі

Прихід українського голкіпера Андрія Луніна в Реал – один з симптомів хвороби воротарської школи мадридського клубу.

Якщо прогнози видання AS стануть реальністю, то українець Андрій Лунін отримає статус третього воротаря королівського клубу після Тібо Куртуа та Кейлора Наваса. Таким чином вперше за 26 років основна команда Реала залишиться без голкіпера-випускника клубної академії.

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Щоб знайти схожий прецендент, доведеться повернутись у сезон 1991/92, коли за ворота "вершкових" відповідали не доморощені Пако Буйо та Педро Харо. Після цього "Ла Фабріка" неодмінно делегувала в першу команду бодай одного голкіпера. А ось у сезоні 2012/13 усі четверо воротарів Реала (Касільяс, Дієго Лопес, Адан та Хесус Фернандес) пройшли через молодіжні команди "бланкос".

У останні 11 років Реал неодмінно віддавав позицію третього голкіпера гравцеві з Кастільї. Такий шлях пройшли Кодіна, Адан, Хесус Фернандес, Пачеко, Яньєс та Люка Зідан. Після приходу Луніна все повинно змінитись, переконує AS. Касілья, попри власне небажання, швидше за все, покине команду, а українець отримає шанс показати себе на найвищому рівні.

Хоча в Мадриді вважають тріо Куртуа-Кейлор-Лунін одним з найсильніших в історії Реала, місцеві ЗМІ схвильовані кризою воротарської школи королівського клубу. Ікер Касільяс був останнім голкіпером топ-класу, якого виховали "вершкові", а юні воротарі Мадрида перестали потрапляти в заявки юнацьких збірних Іспанії. До усіх проблем варто додати й відхід Луїса Льопіса, тренера воротарів при Зідані.

Нагадаємо, що Лунін підписав з Реалом контракт на 6 років, а Флорентіно Перес назвав його одним з найкращих голкіперів світу в майбутньому.