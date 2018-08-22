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Лунін дуже близький до трансферу в Леганес – Реал дав зелене світло

19:10 4006 Читать на русском
Лунін дуже близький до трансферу в Леганес – Реал дав зелене світло
Андрій Лунін / Marca

Український голкіпер Реала Андрій Лунін перебуває за крок від переходу в інший іспанський клуб.

Андрій Лунін дуже близький до того, щоб відправитися в оренду в Леганес, повідомляє Marca. Воротар збірної України тимчасово покине Реал, аби набратися досвіду в іншому клубі Прімери. Вибір впав на "пепінерос", які базуються у передмісті Мадрида.

На Луніна претендували й інші іспанські клуби, а найбільш предметний інтерес проявляли Райо Вальєкано та Вальядолід. Втім, Реал обрав місцем продовження кар'єри Андрія близький за географічним розміщенням Леганес через бажання постійно тримати 19-річного українця під контролем.

Тренерський штаб Реала дав зелене світло на оренду Луніна в Леганес і вирішив не позбавляти його ігрового часу в ролі третього воротаря "вершкових", додає видання.

5 клубів Прімери, які могли б орендувати Луніна: від ненависної в Україні команди до зовсім неможливого варіанту

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