Нещодавній скандал за участі Лукаку може призвести до його швидкого відходу. Одним із варіантів продовження кар'єри став Тоттенхем, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Лукаку продовжує нагнітати конфлікт із Челсі – форвард вже "продав" себе в Інтер

Головним аргументом для переходу до "шпор" є наставник Антоніо Конте, з яким Ромелу успішно працював у Інтері. Проте, сума потенційного трансферу наразі не розголошується.

Додамо, що в поточному сезоні Лукаку провів 18 матчів за Челсі, у яких забив 7 голів та віддав 2 асисти.

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