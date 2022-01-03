Лукаку може возз'єднатись з Конте в Тоттенхемі
10:35 - Читать на русском
Нападник Челсі Ромелу Лукаку має невизначене майбутнє після скандального інтерв'ю.
Нещодавній скандал за участі Лукаку може призвести до його швидкого відходу. Одним із варіантів продовження кар'єри став Тоттенхем, повідомляє La Gazzetta dello Sport.
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Головним аргументом для переходу до "шпор" є наставник Антоніо Конте, з яким Ромелу успішно працював у Інтері. Проте, сума потенційного трансферу наразі не розголошується.
Додамо, що в поточному сезоні Лукаку провів 18 матчів за Челсі, у яких забив 7 голів та віддав 2 асисти.
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