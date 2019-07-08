Лучі: Зараз УАФ готує обладнання для впровадження VAR

Сьогодні, 8 липня, в Будинку футболу відбулося розширене засідання Комітету стратегічного розвитку футболу УАФ за участі представників УПЛ, ПФЛ і ДЮФЛУ.

Комітет розглянув питання програми підготовки впровадження системи відеоповторів (VAR), проекти збільшення кількості учасників української Прем’єр-ліги й реформування дитячого та юнацького футболу України.

Щодо першого питання учасників засідання проінформував голова Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі. Він нагадав, що вимоги ФІФА та ІФАБ передбачають п'ять основних кроків, які необхідно зробити для того, аби система VAR успішно запрацювала в Україні.

"Зараз ми перебуваємо на третьому етапі – це підготовка обладнання, тестування та навчання арбітрів. Таке тестування, зокрема, проводитиметься й під час матчу за Суперкубок України, який відбудеться в Одесі 28 липня. Очікуємо, що цей етап завершиться орієнтовно в лютому 2020 року.

Після цього нам необхідно буде отримати оцінку проведеної роботи від ФІФА й ІФАБ і схвалення використання системи. Загалом це дуже складний і багаторівневий процес, а також велика відповідальність для УАФ, і я дуже вдячний керівництву асоціації за готовність сприяти у виконанні всіх вимог ФІФА та ІФАБ", – зазначив Лучано Лучі. Як розповів голова Комітету арбітрів УАФ, зараз в Європі вже 11 асоціацій активно використовують систему VAR на окремих матчах (за винятком Чехії й Англії, які перебувають на проміжному етапі впровадження VAR). Ще чотири асоціації, окрім України, також проходять підготовчий етап.

Пропозиції щодо можливого розширення кількості учасників УПЛ озвучив перший віце-президент УАФ Олег Протасов. Зокрема, за його словами, зараз розглядаються такі варіанти: збільшити кількість клубів УПЛ до 14-ти в сезоні-2020/2021 і до 16-ти – у сезоні-2021/2022 або зберегти наявну кількість клубів-учасників УПЛ у сезоні-2020/2021 і збільшити її одразу до 16-ти в сезоні-2021/2022. Від того, що буде обрано, залежатиме й можливий формат чемпіонату – тут, у свою чергу, також є кілька варіантів.

"Усі варіанти заслуговують на увагу й мають свої переваги. Це саме стосується й можливого формату пониження й підвищення команд у класі. Найближчим часом ми сподіваємося почути думку клубів щодо озвучених пропозицій, але остаточне рішення ухвалить Виконавчий комітет УАФ", – зазначив Олег Протасов.

У свою чергу виконавчий директор УПЛ Євген Дикий акцентував увагу на важливості затвердження нового формату змагань УПЛ, що означатиме й відповідні зміни в ПФЛ та аматорському футболі, заздалегідь.

"Клубам першої ліги, які хочуть потрапити до УПЛ, наприклад, потрібно вже зараз розуміти, яким буде формат змагань в УПЛ у наступному сезоні, і готуватися до цих змін. Таким чином, у клубів буде достатньо часу, близько року, на підготовку інфраструктури й виконання інших вимог для отримання атестату", – заявив Дикий.

На оперативному вирішенні питання наполягає й президент ПФЛ Сергій Макаров. "Це прохання всіх клубів – визначитися з новим форматом змагань до початку сезону, щоб було розуміння того, за що вони будуть змагатися. Рішення потрібно ухвалити якомога раніше", – наголосив Макаров. При цьому президент ПФЛ відзначив, що перехідний формат, який пропонує збільшення кількості учасників УПЛ до 14-ти клубів у наступному сезоні, на його думку, є оптимальним.

Не менш важливим питанням, яке розглянув Комітет стратегічного розвитку футболу УАФ, стала нова концепція розвитку дитячо-юнацького футболу та проекти відповідних змін до регламенту змагань. За словами президента ДЮФЛУ Віталія Борта, однією з ключових проблем цього напрямку є відсутність при клубах повноцінних дитячо-юнацьких футбольних шкіл, що актуально й для окремих клубів УПЛ. На думку Борта, це питання можна вирішити запровадженням обов’язкової вимоги для клубів утримувати власні школи. Також Віталій Борт наголосив на важливості відмови від практики гри на результат серед найменших футболістів, адже такий підхід відштовхує від футболу багатьох талановитих дітей.

Цю ідею протягом останнього часу активно підтримує й перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко. "У віці 6–10-ти або й 12-ти років важливо отримувати задоволення від футболу як такого, вчитися взаємодії з партнерами по команді й концентруватися на грі, а не переживати через результат, не комплексувати через невдачі. Світовий досвід довів, що ставка на результат у такому віці є неефективним підходом, тому нам варто відмовитися від нього якнайшвидше", – переконаний Костюченко. Не менш важливо, на його думку, уже найближчим часом вирішити питання створення Еліт-ліги ДЮФЛУ, яка дозволить підвищити рівень змагань серед дитячо-юнацьких команд.