Луческу знайшов оригінальну мотивацію для гравців Динамо – зізнання капітана
Півзахисник Динамо Сергій Сидорчук розповів, як наставник команди Мірча Луческу налаштовував підопічних після провального відрізка сезону.
"Хочеш не хочеш, а війну опустити ти ніяк не можеш. Це, напевно, одна з самих важких причин. Початок нібито був непоганий, а потім по синусоїді все пішло униз.
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Хоча на тренуваннях все нібито було добре, тут сама проблема була у психології. А як з неї виходити... Тільки перемагати треба було. Містер сказав одну гарну річ: "Зараз ви маєте грати не як чемпіони, а як команда, яка бореться за своє виживання". І це дало свій поштовх", – розповів Сидорчук в інтерв'ю Sportarena.
Додамо, що Динамо завершило перше коло УПЛ на третьому місці, набравши 30 очок. Стільки ж має Шахтар, який зіграв на 2 поєдинки менше.
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