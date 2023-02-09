"Хочеш не хочеш, а війну опустити ти ніяк не можеш. Це, напевно, одна з самих важких причин. Початок нібито був непоганий, а потім по синусоїді все пішло униз.

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Хоча на тренуваннях все нібито було добре, тут сама проблема була у психології. А як з неї виходити... Тільки перемагати треба було. Містер сказав одну гарну річ: "Зараз ви маєте грати не як чемпіони, а як команда, яка бореться за своє виживання". І це дало свій поштовх", – розповів Сидорчук в інтерв'ю Sportarena.

Додамо, що Динамо завершило перше коло УПЛ на третьому місці, набравши 30 очок. Стільки ж має Шахтар, який зіграв на 2 поєдинки менше.

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