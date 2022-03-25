"Я не бачу його повернення в румунський футбол. Не знаю, чи зараз, чи через рік, чи через 10 років він повернеться у футбол. Не знаю, як відповісти на це питання. Але він точно не повернеться в румунський футбол.

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Настали важкі часи. Проте він – тренер київського Динамо. Цей клуб представляє країну, у якій триває війна. Є гравці його команди, які перебувають посеред війни. Емоційно для нього це дуже важко", – розповів Луческу-молодший у коментарі AS.ro.

Нагадаємо, повномасштабне вторгнення армії Росії на територію України паралізувало майже всі сфери життя в нашій Батьківщині, зокрема спортивну. Іноземні футболісти і тренери перебралися за кордон. Мірча Луческу перебуває в Румунії, куди допоміг виїхати кільком гравцям Динамо та інших клубів.

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