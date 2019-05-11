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Лобановський та Блохін увічнені на Площі зірок у Києві

11 травня 15:38 348 Читать на русском
Лобановський та Блохін увічнені на Площі зірок у Києві
Валерій Лобановський / соцмережі

Легенди Динамо Валерій Лобановський та Олег Блохін відтепер мають свої іменні зірки.

Валерій Лобановський та Олег Блохін були увічнені на Площі зірок у Києві біля ТРЦ Gulliver.

Лобановський та Луческу увійшли до списку найтитулованіших тренерів світу

Обидва назавжди вписали своє ім'я в історію київського Динамо, яке разом з ними двічі виграло Кубок володарів Кубків та одного разу – Суперкубок УЄФА.

Окрім футбольних легенд свою зірку отримала біатлоністка Олена Підгрушна.

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Теги
Динамо Динамо Валерій Лобановський Олег Блохін
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