Лобановський та Блохін увічнені на Площі зірок у Києві

Легенди Динамо Валерій Лобановський та Олег Блохін відтепер мають свої іменні зірки.

Валерій Лобановський та Олег Блохін були увічнені на Площі зірок у Києві біля ТРЦ Gulliver.

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Обидва назавжди вписали своє ім'я в історію київського Динамо, яке разом з ними двічі виграло Кубок володарів Кубків та одного разу – Суперкубок УЄФА.

Окрім футбольних легенд свою зірку отримала біатлоністка Олена Підгрушна.

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