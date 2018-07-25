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Ліверпуль відмовився від підписання Віди

10:25 1262 Читать на русском
Ліверпуль відмовився від підписання Віди
Домагой Віда / фото: твіттер збірної Хорватії

Захисник Бешикташа Домагой Віда не перейде в Ліверпуль. Англійський клуб передумав підписувати хорвата.

Ліверпуль вибув з боротьби за захисника Бешикташа Домагоя Віду. Також мерсисайдці в поточне трансферне вікно не підпишуть жодного іншого центрбека, повідомляє Liverpool Echo.

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Навіть травма Жоеля Матіпа не змінила рішення Юргена Клоппа. Німець вважає, що ван Дейк, Ловрен та Клаван закриють позиції в захисті до відновлення камерунця. Раніше повідомлялось, що Ліверпуль близький до підписання Віди.

Бешикташ, який підписав Віду на початку року безкоштовно, налаштований отримати за трансфер хорвата 25 млн євро.

До слова, перший матч в АПЛ 2018/19 Ліверпуль проведе 12 серпня проти Вест Хема Андрія Ярмоленка.

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Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Головне Трансфери Ліверпуля Домагой Віда Домагой Віда Ліверпуль Ліверпуль Бешикташ Бешикташ Англія
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