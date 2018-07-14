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Ліверпуль підписав контракт із Шакірі

13 липня 23:16 516 Читать на русском
Ліверпуль підписав контракт із Шакірі
Джердан Шакірі / фото: ФК Ліверпуль

Швейцарський півзахисник Джердан Шакірі продовжить кар'єру у футболці Ліверпуля.

Колишній гравець Сток Сіті Джердан Шакірі успішно пройшов медогляд та підписав довгостроковий контракт із Ліверпулем, інформує офіційний сайт "червоних". Деталі угоди наразі невідомі. За інформацією ЗМІ, мерсисайдці заплатили за гравця 13,5 мільйонів фунтів.

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"Я дуже радий бути тут. Це великий клуб з великою історією, великі гравці та фантастичний тренер. Тому я дуже щасливий бути тут.

Як гравець ви завжди хочете бути на найвищому рівні у футболі. Я міг опинитися тут ще кілька років тому, але цього не сталося. Я щасливий, що тепер я нарешті тут. Я також хочу прогресувати, я хочу бути з найкращими і хочу виграти титули. Ось для чого я тут", – цитує Шакірі офіційний сайт Ліверпуля.

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