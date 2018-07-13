Ліверпуль намагається підписати Віду за 20 млн євро, – Fanatik

Хорватський захисник Домагой Віда незабаром може перейти в англійський чемпіонат.

Ліверпуль серйозно націлився на захисника Бешикташа Домагоя Віду. Перша пропозиція щодо трансферу в розмірі 18 млн євро була відхилена турецьким клубом, однак мерсисайдці зробили ще одну. Тепер вони готові заплатити за перехід хорвата 20 млн, повідомляє Fanatik.

Скоріш за все, Бешикташ знову відповість відмовою. За інформацією джерела, "орли" хочуть отримати за свого захисника, який в січні цього року безкоштовно перейшов до них з Динамо, фантастичні 35 млн євро.

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Ціна на Віду солідно зросла завдяки вдалим виступам Домагоя на ЧС-2018, де він зі збірною Хорватії вийшов у фінал. Також екс-"динамівець" прославився на Мундіалі відео з вигуками "Слава Україні", за яке отримав попередження від ФІФА.