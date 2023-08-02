Товариський матч

Ліверпуль – Баварія – 3:4

Голи: Гакпо, 2, ван Дейк, 28, Діас, 66 – Гнабрі, 33, Сане, 42, Станішіч, 80, Кретціг, 90+1

У середу, 2 серпня, в Сінгапурі Баварія обіграла Ліверпуль у товариському матчі з рахунком 4:3. Мюнхенська команда двічі оформила камбек, поступаючись 0:2 і 2:3.

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Вірджил ван Дейк уперше вивів Ліверпуль на поле в статусі повноправного капітана команди – він відзначив цю подію голом. Домінік Собослаї та Алексіс Мак Аллістер теж уперше зіграли разом у стартовому складі. Однак для аргентинця ця зустріч запам'яталася травмою – він був замінений уже в перерві.

Перемогу мюнхенцям у компенсований час приніс гравець молодіжної команди Баварії Франс Кретціг. Він наважився на удар з 20 метрів і пробив Аліссона.

Для обох команд ця зустріч була останньою в рамках азійського турне. Ліверпуль і Баварія повернуться до Європи і продовжать готуватися до сезону за допомогою товариських матчів в Англії і Німеччині відповідно.