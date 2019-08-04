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Ліверпуль – Манчестер Сіті: ван Дейк дозволив себе обвести вперше за півтора року

21:43 468 Читать на русском
Ліверпуль – Манчестер Сіті: ван Дейк дозволив себе обвести вперше за півтора року
Вірджил ван Дейк / Reuters

У матчі за Суперкубок Англії феноменальна статистика нідерландського центрбека була дещо зіпсована.

Суперкубок Англії
Ліверпуль
1
1 : 1
1
Манчестер Сіті
17:00 04:08:2019
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 4 : 5 )
завершено
77’ Жоель Матіп
 
Рахім Стерлінг 12’
12’ Рахім Стерлінг
77’ Жоель Матіп

Вірджил ван Дейк дозволив опоненту обвести себе вперше за 65 матчів, інформує Opta.

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Підкорювачем ліверпульської скелі став нападник Манчестер Сіті Габріел Жезус. Востаннє ван Дейка обігрували один в один ще в березні 2018 року – героєм епізоду став хавбек Ньюкасла Мікель Меріно, який з того часу встиг перебратись в Реал Сосьєдад.

Матч за Суперкубок завершився для нідерландця не лише персональною поразкою – його команда поступилась у серії пенальті і втратила можливість здобути перший трофей сезону.

Ліверпуль – Манчестер Сіті: Зінченко забив у серії пенальті та допоміг завоювати Суперкубок Англії-2019

blog_ava
Ліверпуль – Манчестер Сіті: Зінченко забив у серії пенальті та допоміг завоювати Суперкубок Англії-2019
19:10
13223
Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль - Манчестер Сіті Габріел Жезус Габріел Жезус Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк
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