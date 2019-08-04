Ліверпуль – Манчестер Сіті: ван Дейк дозволив себе обвести вперше за півтора року

У матчі за Суперкубок Англії феноменальна статистика нідерландського центрбека була дещо зіпсована.

Вірджил ван Дейк дозволив опоненту обвести себе вперше за 65 матчів, інформує Opta.

Ліверпуль – Манчестер Сіті: Зінченко – третій найкращий гравець "містян" за версією WhoScored

Підкорювачем ліверпульської скелі став нападник Манчестер Сіті Габріел Жезус. Востаннє ван Дейка обігрували один в один ще в березні 2018 року – героєм епізоду став хавбек Ньюкасла Мікель Меріно, який з того часу встиг перебратись в Реал Сосьєдад.

Матч за Суперкубок завершився для нідерландця не лише персональною поразкою – його команда поступилась у серії пенальті і втратила можливість здобути перший трофей сезону.

Ліверпуль – Манчестер Сіті: Зінченко забив у серії пенальті та допоміг завоювати Суперкубок Англії-2019