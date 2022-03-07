Зірка англійського футболу Гарі Лінекер пильно стежить за страшними подіями в Україні.

У мережі набирає популярності відеоролик з українкою Амелією Анісович, яка під час бомбардування співає у бомбосховищі для підняття бойового духу усіх присутніх.

Зубков з прапором України зірвав овації фанатів Ференцвароша на очах у російського тренера

Зауважимо, дівчинка співала російською мовою і зірвала оплески. Водночас очільник путіноїдів продовжує цинічно переконувати, що начебто захищає російськомовне населення України, хоча від його злочинних дій вже загинули чимало мирних мешканців.

"У мене щось в оці", – написав 61-річний Лінекер, репостнувши запис на своїй сторінці у Twitter. Схоже, англійська легенда не зміг стримати сліз.

Росія напала на Україну: легенда Баварії не може думати про футбол, окупанти обстріляли житло футболіста (LIVE)