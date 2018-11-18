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Ліга націй: фінальна стадія турніру пройде у Португалії

09:25 765 Читать на русском
Ліга націй: фінальна стадія турніру пройде у Португалії
Ліга націй: фінальна стадія турніру пройде у Португалії

Португалія виграла 3 групу дивізіону А та прийматиме фінальні матчі у Лізі націй.

Раніше зацікавленість у проведенні фінальної стадії Ліги націй виявили Польща, Італія та Португалія. Всі ці країни були учасниками групи 3 у дивізіоні А.

Ліга націй: Португалія втримала нічию в матчі з Італією та забезпечила собі вихід у плей-офф

Нічия Португалії та Італії дозволила підопічним Сантуша посісти перше місце у своїй групі. Це означає, що саме Португалія прийматиме матчі фінальної стадії Ліги націй.

Виконавчий комітет УЄФА ще повинен формально призначити Португалію господарем турніру на зустрічі в Дубліні 3 грудня. В цей же день відбудеться жеребкування фінальної стадії, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Італія – Португалія – 0:0 – відеоогляд матчу

Півфінальні мтчі Ліги націй відбудуться 5 і 6 червня. Матч за третє місце і фінал, який визначить першого переможця Ліги націй, пройдуть 9 червня.

Ліга націй5 тур

Італія - Португалія: Субота 17 листопада 2018

Італія
Матч завершено
0 : 0
Португалія
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Ліга націй Португалія Португалія Італія - Португалія
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